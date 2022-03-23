КГГА взяла под контроль работу самокатов

17:44 24 июня Киев, Украина

В столице вступают в силу новые правила в отношении пользования самокатами, среди них: допустимая скорость, запрещенные места для передвижения и парковки.





"Сегодня Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева",- говорится в сообщении.



Операторы будут предоставлять городским властям данные, необходимые для контроля качества услуг проката: пиковые часы использования самокатов, перечень мест, где самокаты имеют наибольший спрос, динамическую тепловую карту пользование по часам и дням и еженедельный отчет об инцидентах с самокатами.



Правила пользования самокатами в Киеве: Об этом в четверг, 24 июня, сообщает пресс-служба КГГА Операторы будут предоставлять городским властям данные, необходимые для контроля качества услуг проката: пиковые часы использования самокатов, перечень мест, где самокаты имеют наибольший спрос, динамическую тепловую карту пользование по часам и дням и еженедельный отчет об инцидентах с самокатами.