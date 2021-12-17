КГГА обновила карту подземных укрытий в Киеве

На фоне сообщений об обострении ситуации на Донбассе и на границе Украины, Киевская городская госадминистрация обновила интерактивную карту столицы с адресами подземных укрытий.
Найти ее можно на сайте КГГА.
Речь идет об укрытиях населения столицы от чрезвычайных ситуаций, а также ситуаций техногенного, природного и военного характера.
Фонд защитных сооружений гражданской обороны включает в себя следующие укрытия:
Речь идет об укрытиях населения столицы от чрезвычайных ситуаций, а также ситуаций техногенного, природного и военного характера.
Фонд защитных сооружений гражданской обороны включает в себя следующие укрытия:
- гражданской защиты;
- подземное пространство метрополитена;
- подвальные помещения жилых домов;
- подземные паркинги;
- другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.
Отмечается, что руководители организаций и собственники сооружений, отмеченных на карте, обязаны обеспечить свободный доступ граждан к укрытию.
Отмеченные укрытия разделены по категориям. Пользователь имеет возможность выбрать только интересные ему категории.
При выборе конкретного объекта на карте в боковом меню откроется краткая информация о нем.
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