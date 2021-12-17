КГГА обновила карту подземных укрытий в Киеве

12:57 15 Апрель Киев, Украина

На фоне сообщений об обострении ситуации на Донбассе и на границе Украины, Киевская городская госадминистрация обновила интерактивную карту столицы с адресами подземных укрытий.

КГГА.



Речь идет об укрытиях населения столицы от чрезвычайных ситуаций, а также ситуаций техногенного, природного и военного характера.



Фонд защитных сооружений гражданской обороны включает в себя следующие укрытия: Найти ее можно на сайте Речь идет об укрытиях населения столицы от чрезвычайных ситуаций, а также ситуаций техногенного, природного и военного характера.Фонд защитных сооружений гражданской обороны включает в себя следующие укрытия:

гражданской защиты;

подземное пространство метрополитена;

подвальные помещения жилых домов;

подземные паркинги;

другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Отмечается, что руководители организаций и собственники сооружений, отмеченных на карте, обязаны обеспечить свободный доступ граждан к укрытию.





Отмеченные укрытия разделены по категориям. Пользователь имеет возможность выбрать только интересные ему категории.

При выборе конкретного объекта на карте в боковом меню откроется краткая информация о нем.