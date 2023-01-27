Каждый второй украинец пользуется "Дией", чтобы получить госуслуги

14:59 27 января Киев, Украина





Популярность цифровых услуг растет третий год: в 2020 году «Дию» использовали 13% опрошенных, в 2021 году – 30%, а в 2022-м этот показатель вырос до 52%.



За 2022 год к "Дие" присоединились 6 миллионов пользователей. Всего приложение уже пользуется 18,5 миллиона человек, порталом – 22 Каждый второй украинец пользуется приложением "Дия" , чтобы получить госуслуги, свидетельствуют результаты опроса КМИС.Популярность цифровых услуг растет третий год: в 2020 году «Дию» использовали 13% опрошенных, в 2021 году – 30%, а в 2022-м этот показатель вырос до 52%.За 2022 год к "Дие" присоединились 6 миллионов пользователей. Всего приложение уже пользуется 18,5 миллиона человек, порталом – 22

миллиона.

Приложением чаще всего пользуются молодые респонденты, однако в 2022-м выросло количество пользователей «Дия» во всех возрастных категориях. Среди украинцев от 18 до 29 лет по крайней мере одной услугой пользовались 82,5%, а среди 50–69-летних – около 58% (в 2021-м этот показатель составлял 44%). Почти треть пользователей "Дии" - жители сел.



Какие услуги самые популярные

Самая популярная услуга – получение субсидий и социальных выплат, ею в 2022-м воспользовались почти 16% опрошенных.



Также «Дией» часто пользуются при получении водительского удостоверения, продажи авто, уплаты штрафов онлайн.





На третьем месте по популярности – получение паспортов и другие контакты с Государственной миграционной службой.

Из тех, кто не пользуется «Дией», 70% респондентов отмечают, что у них нет такой потребности, и почти половина (47%) не имеет нужных навыков.