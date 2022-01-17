Каждый третий украинский подросток становится жертвой кибербуллинга - ЮНИСЕФ

Об этом говорится на странице ЮНИСЕФ Украина в социальной сети "Фейсбук".

"Во время пандемии COVID19 подростки стали еще больше времени проводить онлайн и стали еще более уязвимыми к негативному воздействию кибербуллинга", - говорится в сообщении.