Каждый третий украинец стал мигрантом с начала полномасштабного вторжения

16:37 02 февраля Киев, Украина

Каждый третий украинец стал мигрантом за 11 месяцев полномасштабной войны. 82% украинцев мигрировали в пределах области или всей Украины, в то время как 18% переехали за границу.



Большинство мигрантов – жители областей на востоке Украины, свидетельствует исследование Gradus Research.

Почти половина тех, кто покинул место постоянного проживания в начале вторжения, уже вернулись. Прежде всего это касается жителей северных областей и Киева, отмечают социологи.





Будет ли вторая большая волна миграции?



60% опрошенных украинцев ответили, что в случае обострения ситуации на фронте планируется оставаться там, где находятся сейчас.

«Если и следует ожидать миграционных всплесков, то они ограничатся территорией Украины», – считает директор Gradus Research Евгения Близнюк.

В случае эскалации боевых действий 21% украинцев планируют перемещаться в пределах Украины, только 7% планируют выезд за границу, что является самым низким показателем за 11 месяцев.



Почти треть опрошенных украинцев (32%), уехавших за границу после 24 февраля, говорят, что намерены вернуться в Украину «при первой возможности». Только 10% мигрантов считают, что уехали навсегда. По словам аналитиков, большинство из них - жители западных областей Украины в возрасте 25-34 лет.



/>Опрос проводился методом самозаполнения анкет в мобильном приложении среди людей 18-60 лет. В исследовании приняли участие 1140 респондентов.