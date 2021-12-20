Каждый пятый украинский выпускник планирует учиться за рубежом

Согласно результатам социсследования "Образование в Украине: как украинские школы пережили первые волны карантина", большинство выпускников предпочитают получить образование в Украине.
Так, 32% опрошенных заявили, что считают достойным образование, полученное в престижном украинском вузе, а не в Европе, США или же Канаде.
30% респондентов считают, что учиться следует исключительно в Украине, 20% - намерены это делать в иностранных учебных заведениях, а 20% затруднились с ответом.
По мнению 61% выпускников, вуз - это важное место социализации, поиска друзей и будущих партнеров.
Почти половина (49%) респондентов заявили о стереотипе в обществе, что якобы только образование является залогом успеха.
Еще 49% молодых людей уверены, что университет дает возможность попробовать основать бизнес с минимальным риском.
/>Опрос проводился онлайн Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп с 25 февраля по 4 марта 2021 года. Было опрошено 1 353 человека. Статистическая погрешность 3,5%.
30% респондентов считают, что учиться следует исключительно в Украине, 20% - намерены это делать в иностранных учебных заведениях, а 20% затруднились с ответом.
По мнению 61% выпускников, вуз - это важное место социализации, поиска друзей и будущих партнеров.
Почти половина (49%) респондентов заявили о стереотипе в обществе, что якобы только образование является залогом успеха.
Еще 49% молодых людей уверены, что университет дает возможность попробовать основать бизнес с минимальным риском.
/>Опрос проводился онлайн Украинским институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп с 25 февраля по 4 марта 2021 года. Было опрошено 1 353 человека. Статистическая погрешность 3,5%.
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