Каждый десятый житель Японии старше 80 лет

Люди старше 80 лет составляют более 10% населения Японии, говорится в отчете правительства, выпущенному в честь ежегодного Дня уважения к пожилым людям.
Об этом пишет Bloomberg.
Факторы, например низкая рождаемость и значительная средняя продолжительность жизни в Японии, привели к тому, что страна стала рекордсменкой по количеству граждан старше 65 лет. В 2023-м доля людей, уже достигших 65-летнего возраста, составляет более 29% населения Японии.
Во многих отраслях японской экономики не хватает рабочей силы, а из-за значительных затрат на социальное страхование увеличивается внешний долг страны, отмечает издание.
По словам премьер-министра Японии Фумио Кисида, страна «рискует потерять способность функционировать, если не будет принимать радикальные меры».
В то же время, японское правительство не решается принять большое количество трудовых мигрантов, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы, пишет Bloomberg.
Меры, направленные на повышение рождаемости, также не принесли успеха. Число новорожденных в 2022 году сократилось до 800 тысяч впервые с начала ведения учета в 19 веке.
Проблемы со старением и сокращением населения наблюдаются и в других странах Азии, в частности в Южной Корее и Китае, где в 2022-м количество населения сократилось впервые за 60 лет.
Согласно правительственному отчету, за год население Японии сократилось примерно на полмиллиона, до 124,4 миллиона человек. Согласно прогнозам, к 2045 году оно составит 109 миллионов человек.
Факторы, например низкая рождаемость и значительная средняя продолжительность жизни в Японии, привели к тому, что страна стала рекордсменкой по количеству граждан старше 65 лет. В 2023-м доля людей, уже достигших 65-летнего возраста, составляет более 29% населения Японии.
Во многих отраслях японской экономики не хватает рабочей силы, а из-за значительных затрат на социальное страхование увеличивается внешний долг страны, отмечает издание.
По словам премьер-министра Японии Фумио Кисида, страна «рискует потерять способность функционировать, если не будет принимать радикальные меры».
В то же время, японское правительство не решается принять большое количество трудовых мигрантов, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы, пишет Bloomberg.
Меры, направленные на повышение рождаемости, также не принесли успеха. Число новорожденных в 2022 году сократилось до 800 тысяч впервые с начала ведения учета в 19 веке.
Проблемы со старением и сокращением населения наблюдаются и в других странах Азии, в частности в Южной Корее и Китае, где в 2022-м количество населения сократилось впервые за 60 лет.
Согласно правительственному отчету, за год население Японии сократилось примерно на полмиллиона, до 124,4 миллиона человек. Согласно прогнозам, к 2045 году оно составит 109 миллионов человек.
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