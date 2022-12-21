Каждый четвертый украинец подвержен риску психического расстройства из-за войны - ВОЗ

11:12 21 декабря Киев, Украина





Речь идет о разных видах психических расстройств: от тревоги и стресса до более тяжелых состояний, отметил представитель организации в Украине Ярно Габихт во время брифинга. Под «более тяжелыми состояниями» понимают посттравматическое стрессовое расстройство.



Количество обращений растет после 10 месяцев полномасштабной войны, поэтому отдельное агентство ООН запустило онлайн службу поддержки, отметил Габихт. Четверть населения Украины, около 10 миллионов человек, могут страдать от расстройств психики из-за полномасштабной войны, пишет Reuters, ссылаясь на ВОЗ Речь идет о разных видах психических расстройств: от тревоги и стресса до более тяжелых состояний, отметил представитель организации в Украине Ярно Габихт во время брифинга. Под «более тяжелыми состояниями» понимают посттравматическое стрессовое расстройство.Количество обращений растет после 10 месяцев полномасштабной войны, поэтому отдельное агентство ООН запустило онлайн службу поддержки, отметил Габихт.

Кроме того, атаки ВС россии на критическую инфраструктуру негативно отражаются и на здравоохранении в стране. Они затрудняют работу медиков, и не все пациенты могут получить необходимую помощь. В том числе и психиатрическую. По данным ВОЗ, россияне совершили не менее 700 атак на украинскую систему здравоохранения.