Казахстан: в музее "АЛЖИР" запустили украинский аудиогид

18:22 31 Май Киев, Украина

В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской в Музее жертв политических репрессий "АЛЖИР" запустили украиноязычный аудиогид

Об этом сообщает Офис Президента.



Название комплекса «АЛЖИР» – это аббревиатура от «Акмолинский лагерь жен изменников Родины». Именно сюда с 1937-го до 1953 года свозили женщин, мужей которых считали «врагами народа». За время существования лагеря в его стенах отбывали наказание более 18 тысяч женщин. Среди репрессированных были женщины 62 национальностей, в том числе украинки.

«С запуском семнадцатого украиноязычного аудиогида мы продолжаем географическое расширение проекта. Работа над запуском в Казахстане продолжалась шесть месяцев. АЛЖИР – одна из самых трагических страниц общей истории украинского и казахского народов. Мы должны знать и помнить об этих событиях», – отметила Зеленская.

Музейно-мемориальный комплекс состоит из нескольких объектов. Среди них – монумент «Арка скорби», олицетворяющий женщину, которая тоскует по погибшему мужу и потерянным детям.

«Здание музея выполнено в форме усеченного конуса. Это своеобразная шкатулка тайн, хранительница печали. Подтверждением этого является отсутствие окон в здании. Имена 7 270 женщин-узниц лагеря высечены на Стене памяти, расположенной на территории комплекса", – говорится в сообщении.

Запуск аудиогида состоялся в мае, когда в Украине и Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. Реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе Посольства Украины в Республике Казахстан и руководства музея.