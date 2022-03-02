Казахстан: в музее "АЛЖИР" запустили украинский аудиогид

В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской в Музее жертв политических репрессий "АЛЖИР" запустили украиноязычный аудиогид.
Об этом сообщает Офис Президента.
Название комплекса «АЛЖИР» – это аббревиатура от «Акмолинский лагерь жен изменников Родины». Именно сюда с 1937-го до 1953 года свозили женщин, мужей которых считали «врагами народа». За время существования лагеря в его стенах отбывали наказание более 18 тысяч женщин. Среди репрессированных были женщины 62 национальностей, в том числе украинки.
Название комплекса «АЛЖИР» – это аббревиатура от «Акмолинский лагерь жен изменников Родины». Именно сюда с 1937-го до 1953 года свозили женщин, мужей которых считали «врагами народа». За время существования лагеря в его стенах отбывали наказание более 18 тысяч женщин. Среди репрессированных были женщины 62 национальностей, в том числе украинки.
Музейно-мемориальный комплекс состоит из нескольких объектов. Среди них – монумент «Арка скорби», олицетворяющий женщину, которая тоскует по погибшему мужу и потерянным детям.
Запуск аудиогида состоялся в мае, когда в Украине и Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. Реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе Посольства Украины в Республике Казахстан и руководства музея.
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