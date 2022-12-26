Казахстан направил партию генераторов украинским больницам

Казахстан отправил Украине партию генераторов, которые будут направлены на оснащение медицинских учреждений Николаевщины, Днепропетровщины и Харьковщины. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает Министерство здравоохранения Украины на своем телеграм-канале.
Как говорится в сообщении, 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов был распределен между учреждениями здравоохранения страны.
Как говорится в сообщении, 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов был распределен между учреждениями здравоохранения страны.
При этом, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что в условиях отключений электроэнергии "мы должны быть готовы к любым вызовам, а потому продолжаем обеспечивать медицинские учреждения генераторами".
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