Казахстан направил партию генераторов украинским больницам

08:05 26 декабря Киев, Украина

Казахстан отправил Украине партию генераторов, которые будут направлены на оснащение медицинских учреждений Николаевщины, Днепропетровщины и Харьковщины. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает Министерство здравоохранения Украины на своем телеграм-канале.

Как говорится в сообщении, 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов был распределен между учреждениями здравоохранения страны.
 
"Получили отличный подарок под елку от братского народа Казахстана: 41 мощный генератор для наших медицинских учреждений. Они будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются: в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую", - сказано в сообщении.
 
При этом, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что в условиях отключений электроэнергии "мы должны быть готовы к любым вызовам, а потому продолжаем обеспечивать медицинские учреждения генераторами".
 
"Ежедневно оккупанты наносят удары по нашей инфраструктуре, что несет угрозу электроснабжению. Совместно с партнерами мы прилагаем максимум усилий, чтобы в условиях обесточивания больницы продолжали работать и выполнять свою главную задачу - спасать жизни. Каждый генератор - это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций", - подчеркнул Ляшко.