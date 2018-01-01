"Каток на дорогах": как не потерять контроль над автомобилем

Резко изменившаяся погода принесла много неприятностей автолюбителям, только за прошедшие сутки на "горячую линию" Укравтодора от водителей поступило 27 жалоб по поводу неудовлетворительного зимнего содержания дорог.
В Укравтодоре дали несколько рекомендаций, как не потерять контроль над автомобилем, "если спецтехника еще не добралась" до места, где были проблемы с проездом.
Также там напомнили о необходимости вовремя заменить шины и о соблюдении безопасной скорости.
При этом топ советов от дорожников выглядит так:
При этом топ советов от дорожников выглядит так:
- Тормозите только на прямых участках дороги.
- Торможение двигателем - наиболее эффективно.
- Во избежание пробуксовки на месте, начинайте движение со второй передачи.
- Подъезжая к пешеходным переходам, снижайте скорость.
- В повороте поддерживайте равномерную скорость движения.
- Никогда не нажимайте на педаль тормоза в заносе.
Так, на утро пятницы, 11 декабря, из-за циклона, который прошел Украиной, непогода наблюдалась в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях, на дорогах здесь - гололедица.
В то же время, синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине на 12 декабря и предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.
В то же время, синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине на 12 декабря и предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.