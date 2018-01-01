"Каток на дорогах": как не потерять контроль над автомобилем

20:31 11 декабря Киев, Украина

Резко изменившаяся погода принесла много неприятностей автолюбителям, только за прошедшие сутки на "горячую линию" Укравтодора от водителей поступило 27 жалоб по поводу неудовлетворительного зимнего содержания дорог.

В Укравтодоре дали несколько рекомендаций, как не потерять контроль над автомобилем, "если спецтехника еще не добралась" до места, где были проблемы с проездом.

"Конечно, дорожные службы и посыпают, и чистят, но что делать, если спецтехника еще не добралась туда, где вы находитесь. Скользкое покрытие не станет для вас проблемой, если сохраните нашу инструкцию. Ее мы разработали, опираясь на рекомендации ГСЧС", - указали в Укравтодоре.

Также там напомнили о необходимости вовремя заменить шины и о соблюдении безопасной скорости.



При этом топ советов от дорожников выглядит так:

Тормозите только на прямых участках дороги.

Торможение двигателем - наиболее эффективно.

Во избежание пробуксовки на месте, начинайте движение со второй передачи.

Подъезжая к пешеходным переходам, снижайте скорость.

В повороте поддерживайте равномерную скорость движения.

Никогда не нажимайте на педаль тормоза в заносе.