"Каток на дорогах": как не потерять контроль над автомобилем

20:31 11 декабря Киев, Украина

Резко изменившаяся погода принесла много неприятностей автолюбителям, только за прошедшие сутки на "горячую линию" Укравтодора от водителей поступило 27 жалоб по поводу неудовлетворительного зимнего содержания дорог.
 
В Укравтодоре дали несколько рекомендаций, как не потерять контроль над автомобилем, "если спецтехника еще не добралась" до места, где были проблемы с проездом.
"Конечно, дорожные службы и посыпают, и чистят, но что делать, если спецтехника еще не добралась туда, где вы находитесь. Скользкое покрытие не станет для вас проблемой, если сохраните нашу инструкцию. Ее мы разработали, опираясь на рекомендации ГСЧС", - указали в Укравтодоре.
Также там напомнили о необходимости вовремя заменить шины и о соблюдении безопасной скорости.

При этом топ советов от дорожников выглядит так:
  • Тормозите только на прямых участках дороги.
  • Торможение двигателем - наиболее эффективно.
  • Во избежание пробуксовки на месте, начинайте движение со второй передачи.
  • Подъезжая к пешеходным переходам, снижайте скорость.
  • В повороте поддерживайте равномерную скорость движения.
  • Никогда не нажимайте на педаль тормоза в заносе.
фото: советы водителям на скользких дорогах
Так, на утро пятницы, 11 декабря, из-за циклона, который прошел Украиной, непогода наблюдалась в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях, на дорогах здесь - гололедица.

В то же время, синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине на 12 декабря и предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.