Катастрофическая ситуация с водоснабжением оккупированного Крыма

Водообеспечение оккупированного Крыма является актуальным вопросом не только для так называемого «руководства полуострова», но и для руководства РФ.
В рамках утвержденной федеральной целевой программы развития Крыма правительство РФ выделит почти 21 млрд руб. в период с 2021 по 2024 год. Основные ставки сделаны на разведку подземных залежей воды и бурения новых скважин.
Так, для наполнения Северо-Крымского канала завершилось строительство Нежинского, Просторненського, Новогеоргиевского водозабора, для каждого из которых разработали по 12 скважин. Похожая ситуация наблюдается и с другими водонакопительными сооружениями на полуострове.
Несмотря на такие «достижения отечественного производства», оккупационные власти полуострова признают, что для среднесрочной перспективы этого мало, учитывая, что первоочередное обеспечение потребностей водой запланировано для российских военных, количество которых на временно оккупированной территории украинского Крыма растет.
В октябре 2020 правительством РФ был утвержден «Комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя», согласно которому планируется выделение 48 млрд руб. на бурение новых скважин, строительство очистных сооружений, водозаборных сооружений, а также 2 опреснительных установки морской воды, стоимостью более 8 млрд руб. Финансирование работ планируется за счет средств резервного фонда бюджета РФ.
Стоит отметить, что хотя проект по опреснению ранее позиционировался как крайняя мера, а для функционирования самой установки необходима дополнительная инфраструктура и источник энергии, пока начались работы по обустройству площадки для установки вблизи Ялты, а ее стоимость оценивается минимум в 3 млрд руб., что эквивалентно 41 млн долл. США.
Согласно информации из реестра субъектов хозяйствования полуострова Крым, компания «BOSNER Sp. z.o.o. » предоставляет услуги по поставке строительных товаров, а в польском реестре юридических лиц указана информация о российском происхождении директора Юрченко Бориса Николаевича — гражданина РФ, уроженца города Омска.
Следовательно, такие сведения свидетельствуют о механизмах обхода санкций, которые совершает руководство РФ при поддержке иностранных коммерсантов, чем дискредитируют правительства европейских стран, которые выражают поддержку территориальной целостности Украины и осуждают оккупацию части территории Украины российскими войсками.
В настоящее время России выгодно не только в экономическом, но и в политическом плане сотрудничать с иностранцами, что будет способствовать уменьшению санкционного давления на агрессора и появлению новых заинтересованных сторон в легитимизации оккупации Крыма.
Таким образом, РФ использует российских граждан с территории иностранных государств для дискредитации украинских стратегических партнеров и предоставления вопреки международному законодательству помощи в реализации проектов на территории оккупированного полуострова.
Украина, как и большинство стран Запада, понимает важность недопущения того, чтобы Крымский полуостров стал площадкой для теневой поставки продукции в обход санкций, а также местом дислокации вооруженных формирований страны-агрессора, угрожающего территориальной целостности не только Украины, но и европейским странам, которые граничат с нашим государством.
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