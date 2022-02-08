Катастрофическая ситуация с водоснабжением оккупированного Крыма

12:10 17 Май Киев, Украина

Водообеспечение оккупированного Крыма является актуальным вопросом не только для так называемого «руководства полуострова», но и для руководства РФ.

В рамках утвержденной федеральной целевой программы развития Крыма правительство РФ выделит почти 21 млрд руб. в период с 2021 по 2024 год. Основные ставки сделаны на разведку подземных залежей воды и бурения новых скважин.

Так, для наполнения Северо-Крымского канала завершилось строительство Нежинского, Просторненського, Новогеоргиевского водозабора, для каждого из которых разработали по 12 скважин. Похожая ситуация наблюдается и с другими водонакопительными сооружениями на полуострове.

Несмотря на такие «достижения отечественного производства», оккупационные власти полуострова признают, что для среднесрочной перспективы этого мало, учитывая, что первоочередное обеспечение потребностей водой запланировано для российских военных, количество которых на временно оккупированной территории украинского Крыма растет.



В октябре 2020 правительством РФ был утвержден «Комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя», согласно которому планируется выделение 48 млрд руб. на бурение новых скважин, строительство очистных сооружений, водозаборных сооружений, а также 2 опреснительных установки морской воды, стоимостью более 8 млрд руб. Финансирование работ планируется за счет средств резервного фонда бюджета РФ.

Стоит отметить, что хотя проект по опреснению ранее позиционировался как крайняя мера, а для функционирования самой установки необходима дополнительная инфраструктура и источник энергии, пока начались работы по обустройству площадки для установки вблизи Ялты, а ее стоимость оценивается минимум в 3 млрд руб., что эквивалентно 41 млн долл. США.