Катастрофа на Прикарпатье: река Стрымба загрязнена в 10 раз выше нормы

На Прикарпатье в реке Стрымба обнаружено серьезное загрязнение после аварии на нефтепроводе, и уровень загрязнения превышает допустимые нормы для нужд населения в 10 раз.
Эту информацию распространило Днестровское бассейновое управление водных ресурсов в Facebook.
Специалисты лаборатории мониторинга вод Западного региона Днестровского бассейнового управления водных ресурсов провели отбор проб в зоне кризисной ситуации, которая возникла в Надворнянском районе 30 сентября в результате разгерметизации трубопровода, приведшей к выливу нефтепродуктов в реку Стрымба.
По сравнению с предыдущим исследованием пробы воды, отобранной 30 сентября, выявлено уменьшение концентрации нефтепродуктов с 7,7 мг/дм3 до 3,2 мг/дм3 в реке Стрымба, что в 10,6 раза превышает установленные гигиенические нормативы качества воды водных объектов для обеспечения питьевых и бытовых нужд населения.
В реке Стрымба концентрация нефтепродуктов оказалась в 64 раза выше предельно допустимых для воды рыбохозяйственных водоемов.
Однако в реке Ворона нефтепродукты не были обнаружены. Показатели химического потребления кислорода и содержания синтетических поверхностно-активных веществ в обеих реках не превышают предельно допустимых концентраций.
Эту информацию распространило Днестровское бассейновое управление водных ресурсов в Facebook.
Специалисты лаборатории мониторинга вод Западного региона Днестровского бассейнового управления водных ресурсов провели отбор проб в зоне кризисной ситуации, которая возникла в Надворнянском районе 30 сентября в результате разгерметизации трубопровода, приведшей к выливу нефтепродуктов в реку Стрымба.
По сравнению с предыдущим исследованием пробы воды, отобранной 30 сентября, выявлено уменьшение концентрации нефтепродуктов с 7,7 мг/дм3 до 3,2 мг/дм3 в реке Стрымба, что в 10,6 раза превышает установленные гигиенические нормативы качества воды водных объектов для обеспечения питьевых и бытовых нужд населения.
В реке Стрымба концентрация нефтепродуктов оказалась в 64 раза выше предельно допустимых для воды рыбохозяйственных водоемов.
Однако в реке Ворона нефтепродукты не были обнаружены. Показатели химического потребления кислорода и содержания синтетических поверхностно-активных веществ в обеих реках не превышают предельно допустимых концентраций.
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