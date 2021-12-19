Катастрофа медсистемы Украины: мигрировали более 66 тысяч медработников

16:53 19 Март Киев, Украина

Массовые сокращения и ликвидация медицинских учреждений привели к тому, что с Украины в поисках лучших условий труда выехали более 66 тысяч врачей и медицинских работников.

Об этом сказано в докладе Центра Разумкова Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы, опубликованном в пятницу, 19 марта.



Кроме того, из-за эпидемии коронавируса в Украине уволились еще почти 34 тысячи медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста.



По состоянию на 1 января 2020 в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. С апреля 2020 в Украине уволились более 5 тысяч врачей специализированного звена, а новых врачей в системе зарегистрировались только более тысячи.



В то же время в польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2 тысяч врачей и 3 тысячи медицинских сестер Украины.

"Для привлечения врачей из Украины Польша пошла на беспрецедентные шаги. Сенат Польши принял т.н. Ковидный акт, соответствующую поправку в закон по борьбе с COVID-19, которым отменяется обязательная нострификация (подтверждение) дипломов украинских и белорусских врачей. Этой же поправкой врачам, которые лечат больных ковид, вдвое повысили зарплаты. Вместе с надбавками их заработная плата составляет около 12-15 тысяч злотых (около 100 тысяч гривен)", - сказано в докладе.

При этом в Украине в апреле-сентябре 2020 среднемесячные расходы на оплату труда (до вычета налогов) в учреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, составляли:

руководители учреждений - 23,5 тыс. грн;

врачи - около 9000 грн;

средний медперсонал - 7500 грн;

младший медперсонал - 6100 грн.

"При этом, на фоне катастрофической ситуации с медицинскими кадрами, численность зарегистрированных безработных в сфере здравоохранения является одной из крупнейших - 28,4 тыс. человек (против 17 тыс. в 2019 году.), что составляет 6,4% от всех безработных. А количество зарегистрированных вакансий, по состоянию на 1 ноября 2020, в сфере здравоохранения составляла 27,7 тыс. против 43,4 тыс. ед. в 2019 р.67 (7,6%)", - гласит доклад.

Наконец, несмотря на нехватку медперсонала, в условиях приостановления всех плановых операций, кроме экстренных случаев, происходит запланированное массовое увольнение медработников, связанное с массовой ликвидацией медучреждений. Из общего числа предупрежденных о массовом увольнении 29% составляли работники сфер здравоохранения и социальной помощи.



Напомним, что за год в Украине 73 тысячи медиков потеряли работу. Тысячи медиков остались без работы в разгар пандемии, хотя в стране наблюдается недостаток медработников.