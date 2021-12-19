Катастрофа медсистемы Украины: мигрировали более 66 тысяч медработников

Массовые сокращения и ликвидация медицинских учреждений привели к тому, что с Украины в поисках лучших условий труда выехали более 66 тысяч врачей и медицинских работников.
Об этом сказано в докладе Центра Разумкова Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы, опубликованном в пятницу, 19 марта.
Кроме того, из-за эпидемии коронавируса в Украине уволились еще почти 34 тысячи медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста.
По состоянию на 1 января 2020 в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. С апреля 2020 в Украине уволились более 5 тысяч врачей специализированного звена, а новых врачей в системе зарегистрировались только более тысячи.
В то же время в польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2 тысяч врачей и 3 тысячи медицинских сестер Украины.
Кроме того, из-за эпидемии коронавируса в Украине уволились еще почти 34 тысячи медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста.
По состоянию на 1 января 2020 в стране не хватало 33 707 врачей и 35 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. С апреля 2020 в Украине уволились более 5 тысяч врачей специализированного звена, а новых врачей в системе зарегистрировались только более тысячи.
В то же время в польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2 тысяч врачей и 3 тысячи медицинских сестер Украины.
При этом в Украине в апреле-сентябре 2020 среднемесячные расходы на оплату труда (до вычета налогов) в учреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, составляли:
- руководители учреждений - 23,5 тыс. грн;
- врачи - около 9000 грн;
- средний медперсонал - 7500 грн;
- младший медперсонал - 6100 грн.
Наконец, несмотря на нехватку медперсонала, в условиях приостановления всех плановых операций, кроме экстренных случаев, происходит запланированное массовое увольнение медработников, связанное с массовой ликвидацией медучреждений. Из общего числа предупрежденных о массовом увольнении 29% составляли работники сфер здравоохранения и социальной помощи.
Напомним, что за год в Украине 73 тысячи медиков потеряли работу. Тысячи медиков остались без работы в разгар пандемии, хотя в стране наблюдается недостаток медработников.
Напомним, что за год в Украине 73 тысячи медиков потеряли работу. Тысячи медиков остались без работы в разгар пандемии, хотя в стране наблюдается недостаток медработников.
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