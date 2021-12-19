Картину украинского художника продали за 56 тысяч долларов

Картины Ивана Марчука были представлены на аукционе и сразу привлекли внимание покупателей. Картина украинского художника была продана за рекордную сумму. Топом аукциона стало полотно художника "Лодки цветом поросли" - его "положили глаз" сразу пять покупателей.

В общем, было выставлено около 60 работ. Среди них произведения Марии Примаченко, Иосифа Бокшая, Михаила Дерегуса, Елены Яблонской, Виктора Зарецкого, Анатолия Криволапа, Ильи Чичкана, Ильи Исупова, Назара Билыка, Олега Сусленко, Максима Мамсикова, Романа Жука и других.

Впрочем, изюминкой стала картина Ивана Марчука - "Лодки цветом поросли", созданная в 1981 году. Ее стартовая цена составляла $ 15 тыс, однако купили ее за $ 56,1 тыс. К слову, это рекордная стоимость за работу художника на открытых торгах в Украине. Также с молотка ушли еще две картины Ивана Марчука - "Зимний вечер" (1990) и работа из серии "Предостережение" (1986).