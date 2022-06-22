"Карта разрушений": в Украине появился еще один ресурс для фиксации повреждений из-за войны

18:26 22 июня Киев, Украина

На "Карте разрушений" уже есть информация о 1 535 разрушенных или поврежденных гражданских объектах: жилых домах, школах, стадионах, церквях и т.д. На сайте есть точный адрес, координат поврежденного здания и фотографии до и после вторжения.

Карта будет и дальше обновляться. Сами пользователи также могут отправлять фотографии поврежденных объектов, они появятся на карте после проверки модераторов. Карта ориентирована на украинских и зарубежных пользователей, информация о разрушении указана на украинском и английском языках.



Сайт создали еще в начале полномасштабной войны, однако на широкую общественность он заработал только после заключения Минобороны, что информация о повреждении не навредит безопасности.



Эта карта должна стать еще одним инструментом, который поможет власти оценить масштабы разрушений в Украине.