Кардиолог Анна Дорохина рассказала о значении физической активности для здоровья сердца

По данным Всемирной федерации сердца, сердечно-сосудистые заболевания являются убийцей №1 в мире — например, в 2021 году из-за них произошло более 20,5 миллионов смертей.
Украина является лидером в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 450 000 утраченных жизней каждый год, большинство из которых можно было спасти.
Сердечно-сосудистые заболевания – это болезни сердечной мышцы и кровеносной системы. Среди них: ишемическая заболевание сердца, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, инсульт. Эти болезни напрямую зависят поведенческих факторов риска: курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, недостаточная физическая активность.
То есть здоровье сердца, как и в целом всего организма, определяется ежедневным стилем нашей жизни.
Медицинский директор «Национального научного центра «Институт кардиологии, клинической и регенеративной медицины Национальной академии медицинских наук Украины», кандидат медицинских наук Анна Дорохина рассказала, в каких случая нужно обращаться к кардиологу. Что вреднее – малоподвижный образ жизни или кофе, а также как связаны сердце и питьевой режим.
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