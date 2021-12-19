Карантинные ограничения не помешают проведению ВНО в 2021 году

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. В то же время участники смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов", — сказано в сообщении.