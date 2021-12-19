Карантинные ограничения не помешают проведению ВНО в 2021 году

19:06 23 Март Киев, Украина

Внешнее независимое оценивание состоится в запланированные сроки, независимо от карантинных ограничений в Украине. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что согласно решению Кабмина, во время карантина разрешено проведение ВНО и вступительных экзаменов.

Пробное ВНО состоится 10 апреля.
"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, участники могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. В то же время участники смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальном сервисе для определения результатов", — сказано в сообщении.
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

21 мая — химия,
24 мая — испанский, немецкий, французский языки,
25 мая — английский язык,
28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта),
1 июня — украинский язык, украинский язык и литература,
4 июня — история Украины,
7 июня — физика,
10 июня — биология,
15 июня — география.
 
Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 16 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны к 23 июля.