Карантин во Львове: сотни людей на концерте Бумбокса в ночном клубе

11:54 14 ноября Киев, Украина

Несмотря на все усилия медиков, украинцы с песнями и плясками, вопреки здравому смыслу продолжают нарушать карантинные требования и распространять заразу по стране. Как стало известно, такой вопиющий случай произошел во Львове. Там полиция прекратила концерт в ночном клубе, на который, в нарушение карантинных ограничений, собрались сотни человек.

"Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о том, что в одном из львовских ночных клубов проходит концерт с нарушением противоэпидемических мер. Как установили сотрудники Галицкого отдела полиции, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых также не использовали средств индивидуальной защиты (находились в заведении без масок). Обнаружив правонарушения, полицейские немедленно прекратили концерт", - сообщили в полиции.

На организатора составлен админпротокол за нарушение правил карантина, ему грозит штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов.

По данным полиции, речь идет о концерте группы Бумбокс, который проходил в ночном клубе Malevich.

Напомним, чтобы не вводить карантин выходного дня во Львове решили объявить все выходные до конца ноября рабочими днями.

Тем временем, в Украине очередной суточный рекорд заболеваемости COVID-19 - 12 524.