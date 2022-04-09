Карантин во Львове: сотни людей на концерте Бумбокса в ночном клубе

Несмотря на все усилия медиков, украинцы с песнями и плясками, вопреки здравому смыслу продолжают нарушать карантинные требования и распространять заразу по стране. Как стало известно, такой вопиющий случай произошел во Львове. Там полиция прекратила концерт в ночном клубе, на который, в нарушение карантинных ограничений, собрались сотни человек.
На организатора составлен админпротокол за нарушение правил карантина, ему грозит штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов.
По данным полиции, речь идет о концерте группы Бумбокс, который проходил в ночном клубе Malevich.
Напомним, чтобы не вводить карантин выходного дня во Львове решили объявить все выходные до конца ноября рабочими днями.
Тем временем, в Украине очередной суточный рекорд заболеваемости COVID-19 - 12 524.
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