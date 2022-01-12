Карантин: в школы едет правительственный ревизор

18:40 03 Сентябрь Киев, Украина

Владимир Зеленский поручил премьер-министру проинспектировать школы, на предмет соблюдения карантинных правил. Не исключаются кадровые чистки, по результатам проверок. 

Об этом сообщает Правительственный портал в четверг, 3 сентября.

Проведением проверок займутся министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, а также и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет. Также в мероприятиях задействуют Госпродпотребслужбу.

Как уточнил Шмыгаль, случайным образом должны быть проверены не менее 5 учебных заведений в каждой из областей.
«Особенно стоит обратить внимание на школы, которые располагаются в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более или менее стабильная», - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что по результатам этих проверок в Кабмине могут принять, в том числе, и кадровые решения.