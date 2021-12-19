Карантин в Николаеве: медикам организовали спецподвоз

10:26 13 Апрель Киев, Украина

Благодаря объединению усилий облсовета и обладминистрации Николаева решен вопрос спецподвоза медицинских работников на рабочие места и обратно.  
 
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
«Несмотря на выходные, в субботу состоялась встреча руководства ОГА с руководителями медицинских учреждений и согласованы маршруты подвоза медиков», - сообщила Замазеева.
По ее словам,  десять единиц специализированного транспорта курсирует по пяти определенным маршрутам.

В первой половине дня специализированный автотранспорт будет отправляться по маршруту дважды - в 7.00 и 7.15. Вечером, учитывая продолжительность рабочего дня, в обратном направлении будет отправляться в 16.00 - 16.30.

Стоит отметить, что несмотря на ограниченную работу общественного транспорта в Николаеве с 3 апреля, до настоящего времени существовала проблема с доездом медиков на работу. Некоторые вынуждены были пользоваться даже такси. Поэтому онлайн-сервис Uklon предоставил 500 бесплатных поездок врачам.

На данный момент Николаев продолжает находиться в красной карантинной зоне и здесь действуют правила жестких ограничений - общественный транспорт ходит только по несколько часов в сутки - в часы пик.