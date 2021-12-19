Карантин в Николаеве: медикам организовали спецподвоз

10:26 13 Апрель Киев, Украина

Благодаря объединению усилий облсовета и обладминистрации Николаева решен вопрос спецподвоза медицинских работников на рабочие места и обратно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«Несмотря на выходные, в субботу состоялась встреча руководства ОГА с руководителями медицинских учреждений и согласованы маршруты подвоза медиков», - сообщила Замазеева.

По ее словам, десять единиц специализированного транспорта курсирует по пяти определенным маршрутам.