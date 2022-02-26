Канцлер Германии прокомментировал вторжение РФ в Украину

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что считает “вопиющим нарушением” вторжение Российской Федерации на территорию Украины.
"Вопиющим нарушением международного права", - назвал нападение России на Украину федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы", - заявил глава немецкого правительства.
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупредило авиакомпании об опасности полетов над Украиной и рекомендовало проявлять "крайнюю осторожность" в воздушном пространстве в радиусе 100 морских миль (185 км) от белорусско-украинской и российско-украинской границ..
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