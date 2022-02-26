Канцлер Германии прокомментировал вторжение РФ в Украину

10:32 24 Февраль Киев, Украина

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что считает “вопиющим нарушением” вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

"Вопиющим нарушением международного права", - назвал нападение России на Украину федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы", - заявил глава немецкого правительства.