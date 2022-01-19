Канадский спецназ в Украине - военные учения или эвакуация канадских чиновников

Министерство обороны Канады направило в Украину отряд специального назначения. Официальная версия — для совместных учений, однако в СМИ называют и другие цели и мотивы.
Ряд издательств, ссылаясь на собственные источники, уверяют, что канадские спецназовцы прибыли в Украину из-за эскалации Российской Федерацией на украинских границах. Журналисты полагают, что главная цель прибывших военных — обработать план эвакуации канадских чиновников из Украины, если произойдет вторжение в страну.
Тем не менее, в Минобороне Канады не комментируют данную версию. Напротив, уверяют, что канадские спецназовцы уже, как известно, много лет проводят учения с украинскими военными в рамках миссии UNIFIER.
UNIFIED или, как еще принято называть миссию Объединенная целевая группа Вооруженных Сил Канады – Украина, — считается вкладом канадских военных сил в безопасность Украины. UNIFIED была создана и стартовала сразу после оккупации Крыма.
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