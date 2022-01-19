Канадский спецназ в Украине - военные учения или эвакуация канадских чиновников

12:00 18 Январь Киев, Украина

Министерство обороны Канады направило в Украину отряд специального назначения. Официальная версия — для совместных учений, однако в СМИ называют и другие цели и мотивы.



Ряд издательств, ссылаясь на собственные источники, уверяют, что канадские спецназовцы прибыли в Украину из-за эскалации Российской Федерацией на украинских границах. Журналисты полагают, что главная цель прибывших военных — обработать план эвакуации канадских чиновников из Украины, если произойдет вторжение в страну.



Тем не менее, в Минобороне Канады не комментируют данную версию. Напротив, уверяют, что канадские спецназовцы уже, как известно, много лет проводят учения с украинскими военными в рамках миссии UNIFIER.



UNIFIED или, как еще принято называть миссию Объединенная целевая группа Вооруженных Сил Канады – Украина, — считается вкладом канадских военных сил в безопасность Украины. UNIFIED была создана и стартовала сразу после оккупации Крыма.