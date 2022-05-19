Какую пенсию будет получать Меркель после ухода с поста канцлера ФРГ

11:32 14 августа Киев, Украина

В сентябре, после всеобщих выборов в стране, Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии и намерена отойти от политических дел. Какие пенсионные выплаты положены экс-канцлеру в ФРГ? Меркель после ухода с должности будет получать пенсию в размере около 15 тысяч евро. Такие данные обнародовало издание De Morgen со ссылкой на Федерацию налогоплательщиков ФРГ.

Как указано в материале, такая сумма будет начислена, исходя из того, что Меркель 32 года являлась членом немецкого парламента и почти 16 лет занимала пост канцлера страны.

Кроме того, Меркель, как и все прежние канцлеры и бывшие президенты Германии, получит право на должность после своей отставки. Также ей будут выделены средства на офис-менеджера, двух помощников и водителя.

Напомним, Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии, который занимает с 22 ноября 2005 года, после всеобщих выборов в стране, намеченных на 26 сентября этого года. Она свою кандидатуру не выдвигала и заявила о намерении уйти из политики.