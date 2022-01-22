Какой язык украинцы считают родным

17:48 11 Сентябрь Киев, Украина

Проведенный опрос показал, что 74% населения страны считают родным языком Украинский, а для 22% опрошенных родным является русский язык

Об этом говорится в исследовании Фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова, передает УНН.



Согласно данным опроса, 74% украинцев считают украинский язык родным. 22% опрошенных родным считают русский язык, 2% — другой язык и 2,9% затруднились ответить.



Отмечается, что на Западе 96% считают украинский язык родным, тогда как на Востоке — 44,3%. На Востоке 49,7% опрошенных считают родным языком русский, а на юге так ответили 44,6% украинцев. Самый высокий показатель тех, кто считает родным другой язык — на Юге — 5%.



Справка: в опросе приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Оно проходило с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.