Какой была осень 2021. Выводы метеорологов

13:30 02 Декабрь Киев, Украина

Минувшая осень по меркам отечественных метеорологов была довольно сухой и теплой. С сентября по ноябрь на территории украинской столицы выпало всего 54 мм осадков.

Об этом говорится в сообщении метеостанции Центральной геофизической обсерватории Бориса Срезневского.



Отмечается, что высокая температура была зафиксирована 13 октября, когда воздух прогрелся до +27,0°С. Холоднее всего было 17 октября, минимальная температура опустилась под утро до -7,1°С.



Вместе с тем, прошедшая осень вошла в четверку самых сухих за все время наблюдений. За три месяца в Киеве выпало всего 54 мм осадков, или 36% климатической нормы.



Напомним, ноябрь-2021 в Киеве стал одним из самых теплых за 140 лет.