Какими альтернативными источниками освещения опасно пользоваться - ГСЧС

В квартирах запрещено пользоваться генераторами, так как из-за бензина и газа выделяются токсичные продукты горения. Об этом заявил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга в среду, 9 октября.
Токсичные продукты горения могут проникать в дом через окна, поэтому генераторами можно пользоваться, если они установлены не ближе 6 метров от жилого дома, объяснил он.
Кроме того, на украинском рынке появились другие генераторы - электрические, но они могут перегружать сеть, что приведет к пожару, добавил представитель ГСЧС.
Хорунжий также отметил, что при отключении электроэнергии многие пользуются газовыми горелками, печным отоплением, свечи.
Он призвал граждан обязательно покупать сертифицированные газовые горелки в лицензионных точках продаж.
Спикер ГСЧС добавил, что печь не должна иметь трещин, повреждений, а под печкой нужно положить металлический лист, чтобы искры и продукты горения не попадали на пол. Перед началом отопительного сезона нужно прочищать дымоходы, чтобы там не скапливались продукты сгорания.
Хорунжий напомнил, что свечи нужно устанавливать на жесткие основания, подсвечники не должны быть длинными.
Основная причина возникновения пожаров – это неосторожное обращение с огнем и перегрузка электросетей, в результате чего пожары возникают от короткого замыкания, отметил он.
Отметим, что ДТЭК утверждают, что если российские военные преступники не будут снова устраивать обстрелы украинской инфраструктуры, то отремонтировать поврежденные линии электропередачи можно через две недели.
Токсичные продукты горения могут проникать в дом через окна, поэтому генераторами можно пользоваться, если они установлены не ближе 6 метров от жилого дома, объяснил он.
Кроме того, на украинском рынке появились другие генераторы - электрические, но они могут перегружать сеть, что приведет к пожару, добавил представитель ГСЧС.
Хорунжий также отметил, что при отключении электроэнергии многие пользуются газовыми горелками, печным отоплением, свечи.
Он призвал граждан обязательно покупать сертифицированные газовые горелки в лицензионных точках продаж.
Спикер ГСЧС добавил, что печь не должна иметь трещин, повреждений, а под печкой нужно положить металлический лист, чтобы искры и продукты горения не попадали на пол. Перед началом отопительного сезона нужно прочищать дымоходы, чтобы там не скапливались продукты сгорания.
Хорунжий напомнил, что свечи нужно устанавливать на жесткие основания, подсвечники не должны быть длинными.
Основная причина возникновения пожаров – это неосторожное обращение с огнем и перегрузка электросетей, в результате чего пожары возникают от короткого замыкания, отметил он.
Отметим, что ДТЭК утверждают, что если российские военные преступники не будут снова устраивать обстрелы украинской инфраструктуры, то отремонтировать поврежденные линии электропередачи можно через две недели.
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