Каких социально-экономических перемен стоит ожидать украинцам с 1 сентября

11:18 27 августа Киев, Украина

С 1 сентября украинцев ожидает ряд перемен, возможно для кого-то они не станут приятными. Нововведения коснутся социальных выплат, обучения детей и перехода церкви Украины на новый календарь.

Часть ВПЛ останется без выплат

Украинских переселенцев ожидает очередной этап нововведений. Отдельным категориям ВПЛ отменят ежемесячные выплаты, если они совершили крупные расходы с 1 августа 2023 (дата вступления в силу соответствующего постановления Кабмина).

Основанием для прекращения помощи является:

покупка нового автомобиля (с года выпуска прошло менее 5 лет);

покупка на сумму более 100 тысяч гривен земельного участка, квартиры, дома (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

наличие депозита в банке на сумму от 100 тысяч гривен;

покупка иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен;

наличие в собственности жилья, расположенного вне оккупации/ зоны (возможных) боевых действий, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

О прекращении выплат органы соцзащиты должны уведомить дополнительно, при этом ВПЛ может обжаловать данное решение.

Тарифы в сентябре

Повышения стоимости коммунальных услуг в сентябре не ожидается. В Кабмине подчеркивают, что у бюджетов регионов достаточно средств, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать тарифы.

Кроме того, до 15 апреля 2024 правительство продолжило действие специальных условий для поставщиков тепла на рынке природного газа, чтобы тарифы для населения в новом отопительном сезоне оставались неизменными.

Ситуация с тарифами ЖКХ в Украине следующая:

стоимость услуг горячего водоснабжения, отопления, распределения природного газа – зафиксирована мораторием на время войны и еще 6 месяцев после отмены военного положения;

тарифы на холодную воду – без изменений (НКРЭКУ отменила свое решение о повышении цен на 30%);

тариф на свет –- 2,64 грн/КВт-ч (владельцы двухзонных счетчиков могут сэкономить);

газоснабжение – 7,96 грн/куб.м газа по тарифу "Фиксированный" от "Нафтогаза" до 30 апреля 2024.

Ждать ли повышения пенсий

В 2023 году в Украине завершилась плановая индексация пенсий для всех категорий пенсионеров. Следующий этап повышения в рамках индексации планируется весной 2024.

Также пенсии могут вырасти в следующем году, если в госбюджете будет заложено повышение размера прожиточного минимума (сейчас для пенсионеров он составляет – 2093 грн).

На повышение пенсий в сентябре 2023 украинцы могут рассчитывать только в индивидуальном порядке. Это может быть перерасчет за сверхнормовой стаж, полученный за годы работы уже после выхода на пенсию. Если пенсионер недавно уволился, то за перерасчетом следует обратиться в органы Пенсионного фонда.

Также может быть насчитана надбавка по возрасту – при достижении с сентября 70-ти, 75-ти или 80-лет. Ежемесячная доплата составляет: 300 грн (возраст 70-75 лет), 456 грн (75-80 лет), 570 грн (от 80 лет).

Новый календарь праздников

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь с нового церковного года (1 сентября 2023) переходят на новоюлианское летоисчисление. В нем даты практически всех важных праздников сместятся на 13 дней назад.

После календарного перехода Украина еще больше отойдет от традиций русской православной церкви, а Рождество будем праздновать вместе с Европой (25 декабря), а не с РФ (7 января).

Новые даты получат праздники Святого Николая, Крещения, Успения Богородицы, Покрова Богородицы, Сретение Господне и другие "непереходящие" праздники.

Учебный год офлайн, но не везде

Большая часть учебных заведений Украины с 1 сентября начнет работу в очном режиме. В Минобразования говорят о готовности 75% школ к возвращению детей за парты или к комбинированному режиму (онлайн + часть уроков в классе).

Всего предусмотрено три возможных формата образовательного процесса: онлайн, очно и смешанный. При этом в младших классах советуют проводить уроки очно.

В каком именно режиме будут обучаться школьники, зависит от ситуации с безопасностью в каждом конкретном населенном пункте, а также от наличия обустроенных укрытий. Решение остается за ОВА и местными органами власти.

В новом учебном году произойдут изменения в учебной программе. Дисциплину "Защита Украины" дополнят изучением минной безопасности, правил ориентирования на местности, домедицинской помощи, управлению дронами.

Для детей, которые находятся за пределами страны, но продолжают учится в наших дистанционных школах, вводится новая форма обучения.

С начала учебного года украинские школьники за границей будут проходить украинскую школьную программу 6-8 часов в неделю. Другие предметы они будут изучать в школах тех стран, где находятся.