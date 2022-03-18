Какие страны выбирают украинские трудовые мигранты - данные опроса

07:18 22 июня Киев, Украина

Согласно проведенному опросу "Иностранный работник во время пандемии", больше всего трудовые мигранты из Украины хотели бы работать в Германии и Польше.

Опрос был проведен с апреля-май 2021 года агентством по трудоустройству EWL Group и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета.



Согласно опросу, 90% респондентов не жалеют, что приехали работать в Польшу во время пандемии коронавируса. В то же время 37% опрошенных признали, что воспользовались решением правительства Польши об автоматическом продлении разрешений на пребывание и работу в Польше во время пандемии коронавируса.



Несмотря на то, что 79% опрошенных работников посоветовали бы своим близким и знакомым поиски работы в Польше, среди них растет процент тех, кто уже рассматривает для себя новые направления трудовой миграции. В частности, с октября прошлого года с 19% до 31% выросло количество тех, кто ищет место работы в других странах.



Согласно исследованию, больше всего трудовые мигранты хотели бы работать в Германии (51%), Польше (48%), Чехии (26%), США (25%) и Канаде (23%). В десятку самых популярных направлений миграции вошли также скандинавские страны, такие как Норвегия (21%), Швеция или Финляндия (17%).



Анализируя результаты исследования в EWL Group отмечают, что Польша и в дальнейшем остается привлекательным местом работы для трудовых мигрантов. Тем не менее, с перспективой официального завершения пандемии коронавируса все больше работников ищет вариант трудоустройства в других странах.



Как заметил директор по международной рекрутации EWL Group Марцин Колодзейчик, скоро начнется "настоящий европейский бой" за трудового мигранта из восточной Европы. В частности, трудовых мигрантов начинают активнее приглашать страны Балтии или Финляндия, правительство которой в последнее время активно приглашает к себе мигрантов из Восточной Европы. В поисках новых решений по привлечению мигрантов находятся Чехия и Словакия. Германия пока не либерализировала свой рынок для трудовых мигрантов с востока, но неизвестно как эта ситуация будет выглядеть в будущем.



По убеждению Колодзейчика, правительство Польши должно сделать все возможное, чтобы страна и в дальнейшем оставалась местом первого выбора среди трудовых мигрантов из Восточной Европы. Шагом в этом направлении может стать дальнейшая либерализация миграционной политики в Польше.



Как известно, на сегодняшний день в Польше проживает и работает более миллиона трудовых мигрантов из Украины.