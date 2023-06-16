Какие объекты культурного наследия в зоне риска из-за подрыва Каховской ГЭС

В Минкульте и Государственном агентстве развития туризма рассказали, какие культурные и туристические достопримечательности в зоне риска из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Ансамбль сооружений Центральной площади, строительство исторического центра и дома культуры города Новая Каховка, а также дворцы культуры сел Корсунка и Днепряне пострадали по состоянию на конец суток 6 июня, пишет Минкульт. Там опубликован список музеев, которые уже подтоплены или находятся под угрозой. Посмотреть этот список можно здесь, его обновляют.
Музеям Херсона, по предварительным оценкам ситуации, подтопления не грозит. Сообщений о затоплении музеев на правом берегу Днепра в Херсонской области тоже пока не поступало.
Какие культурные и туристические достопримечательности пострадали:
Ансамбль сооружений Центральной площади, строительство исторического центра и дома культуры города Новая Каховка, а также дворцы культуры сел Корсунка и Днепряне пострадали по состоянию на конец суток 6 июня, пишет Минкульт. Там опубликован список музеев, которые уже подтоплены или находятся под угрозой. Посмотреть этот список можно здесь, его обновляют.
Музеям Херсона, по предварительным оценкам ситуации, подтопления не грозит. Сообщений о затоплении музеев на правом берегу Днепра в Херсонской области тоже пока не поступало.
Какие культурные и туристические достопримечательности пострадали:
- Херсонские плавни, которые были домом для многих видов птиц, включенных в Красную и Зеленую книгу Украины, а также охраняются на международном уровне.
- Национальный природный парк «Нижнеднепровский» с редкими пойменными лесами, болотами и песчаной степью. Здесь росли 32 вида уникальных растений, включенных в мировой Красный список.
- Дом-музей Остапа Вишни в селе Крынки Олешкивского района.
- Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.
- Древнерусский город-порт Олешня на острове Большой Потемкин в районе Пудового пролива (в 12 километрах ниже по течению Днепра от центра Херсона).
Под угрозой затопления находятся:
- Очаковские ворота – это часть оборонных укреплений Херсона, построенная в 1783 году; памятник архитектуры национального значения.
- Комплекс "Зеленые хутора Таврии", основанный на месте старинных хуторов. Здесь расположен аутентичный музей украинского народного быта XV–XX веков и соленые розовые озера.
- Деревня Тягинка, где до войны вели археологические раскопки и обнаружили поселение эпохи бронзы и скифского времени, а также средневековое городище.
- Частично может быть подтоплена Кинбурнская коса, находящаяся на территории Черноморского биосферного заповедника под охраной ЮНЕСКО. Там обитает более сотни видов птиц и более семи сотен редких растений.
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