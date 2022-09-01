Какие мероприятия пройдут в День Независимости Украины

10:46 20 августа Киев, Украина

Несмотря на полномасштабную войну, День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины будут отмечаться на государственном уровне.

Правительство Украины утвердило план мероприятий по празднованию 31-й годовщины Независимости Украины. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает сайт Минкульта.

Сообщается, что 23 августа в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях, воинских частях проведут официальные торжественные церемонии поднятия Государственного флага Украины.

На следующий день - 24 августа монумент Родина-мать в Киеве и другие знаковые места подсветят в сине-желтые цвета, а на Крещатике пройдет выставка уничтоженной российской военной техники.

Также сообщается, что в Софийском соборе священники всех церквей будут молиться за Украину. Кроме того, пройдет также ряд других акций и флешмобов, "направленных на единение и поддержку украинцев".

В ходе официальных мероприятий минутой молчания будут чествовать всех погибших в войне с россией.

Ранее в МВД заявили, что российские захватчики не готовятся к штурму Киева в День Независимости Украины. Но украинцам все же стоить быть готовыми к возможным "провокациям" оккупантов - например, авиаударам.