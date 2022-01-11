Какие изменения ждут автомобилистов в 2022 году

11:06 11 Январь Киев, Украина





Поменялись и правила дорожного движения. В основном нововведения касались новых знаков и разметки. И вообще были продиктованы новыми реалиями жизни. К примеру, популяризацией электромобилей и велосипедов.



Еще одно важное прошлогоднее изменение – новые правила подготовки водителей и новые отметки в водительских удостоверениях. Здесь стоит упомянуть, что с конца прошлого года фактически запретили управлять автомобилями с механической коробкой сдающим экзамены на «автомате». Соответствующую заметку стали делать в правах.



Но этот год для водителей будет гораздо «веселее» чем прошлый. Об этом свидетельствуют новые инициативы властей. В 2022-м водителей ждут следующие нововведения: В 2021 году многое изменилось в жизни украинских водителей. Год начался с того, что власти существенно увеличили штрафы за нарушение ПДД . Минимальный штраф был поднят до 510 грн. А вот максимальный достиг 51 тыс. грн.Поменялись и правила дорожного движения. В основном нововведения касались новых знаков и разметки. И вообще были продиктованы новыми реалиями жизни. К примеру, популяризацией электромобилей и велосипедов.Еще одно важное прошлогоднее изменение – новые правила подготовки водителей и новые отметки в водительских удостоверениях. Здесь стоит упомянуть, что с конца прошлого года фактически запретили управлять автомобилями с механической коробкой сдающим экзамены на «автомате». Соответствующую заметку стали делать в правах.Но этот год для водителей будет гораздо «веселее» чем прошлый. Об этом свидетельствуют новые инициативы властей. В 2022-м водителей ждут следующие нововведения:

"умные" камеры на дорогах;

комплексы, распознающие лицо водителей;

новая система наказаний и лишение водительских прав;

возврат обязательного техосмотра;

новые изменения в правила дорожного движения.

Новые «умные» камеры



Если камеры на дорогах фиксируют исключительно превышение скорости, то в ближайшее время они научатся распознавать и другие нарушения правил дорожного движения. О чем сообщил Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.



Уже в текущем, 2022 году полиция намерена тестировать новые комплексы автоматической фиксации нарушений. Они будут различать дорожную разметку и сигналы светофора. Что в свою очередь даст возможность определять нарушителей, которые:

проезжают на красный свет;

любят ездить по полосе общественного транспорта;

выезжают на встречную полосу там, где этого делать нельзя.

Первые тестовые комплексы с новыми функциями будут работать до апреля 2022 года. А Белошицкий призвал украинцев присоединиться к их установке.



«Призываю сообщества присоединяться к этому процессу и развитию системы автофиксации и обращаться с предложениями об установке камер автоматической фиксации», – написал он на своей странице в Facebook.



Распознавание лиц водителей



Установкой «умных» камер дело в 2022 году не ограничится. На дорогах также должны появиться высокотехнологичные комплексы, умеющие распознавать лицо.



Точной даты, когда эти комплексы появятся на дорогах, пока нет. Но необходимое для этого оборудование уже было заказано. Об этом свидетельствуют данные о государственных закупках на сайте «Прозорро».



Новая система наказаний и лишение водительских прав

В Верховной раде зарегистрирован проект закона , который могут принять уже в ближайшее время. В нем описана новая система наказаний водителей за нарушение ПДД. Авторы документа предлагают ввести систему баллов. Если водителей за год собирает количество баллов, у него забирают права без решения суда.



Без прав будут оставаться водители, которые в течение года наберут:



- 12 или более баллов;

- восемь или более баллов, если речь идет о водителях, получивших водительское удостоверение менее года назад. Установкой «умных» камер дело в 2022 году не ограничится. На дорогах также должны появиться высокотехнологичные комплексы, умеющие распознавать лицо.Точной даты, когда эти комплексы появятся на дорогах, пока нет. Но необходимое для этого оборудование уже было заказано. Об этом свидетельствуют данные о государственных закупках на сайте «Прозорро». МВД должно получить оборудование уже к концу 2021 года.Новая система наказаний и лишение водительских правВ Верховной раде зарегистрирован проект закона , который могут принять уже в ближайшее время. В нем описана новая система наказаний водителей за нарушение ПДД. Авторы документа предлагают ввести систему баллов. Если водителей за год собирает количество баллов, у него забирают права без решения суда.- 12 или более баллов;- восемь или более баллов, если речь идет о водителях, получивших водительское удостоверение менее года назад.



Проект закона о баллах – не единственный документ, предлагающий усилить ответственность водителей на дороге. Еще в прошлом году народная депутат Юлия Светличная зарегистрировала в Верховной Раде проект закона , который увеличивает ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения. По мнению Светличной, необходимость принятия закона «обусловлена нередкими случаями масштабных ДТП всей страной».



Депутат предлагает прописать в кодексе об административных правонарушениях возможность пожизненного лишения права управлять автомобилем «за систематическое нарушение порядка пользования этим правом».



Возврат обязательного техосмотра



Вернуться обязательный технический осмотр должен позже сентября 2022 года. То есть, у украинских водителей осталось меньше года «свободной» жизни.



Сейчас разработкой проекта закона о техосмотре активно занимается Министерство инфраструктуры. Не все идет гладко. Но время у министерства еще есть. Да и когда законопроект будет готов для представления в Верховную Раду, принять его могут очень быстро. Поэтому сомневаться в том, что в Украине уже в течение года будет введен обязательный техосмотр, нет причин.



Обязательное техническое освидетельствование обязаны будут проходить владельцы легковых и грузовых автомобилей, а также владельцы прицепов.



Скорее всего, технический осмотр будет проходить через четыре года после первой регистрации нового автомобиля, а затем каждые два года.



Новые изменения в правила дорожного движения



В МВД намерены обязать водителей менять шины на зимние и летние, а также постоянно, в любое время суток и времен года, ездить с включенными фарами.



В МВД уверены, что подобные нововведения приведут к положительному влиянию на уровень безопасности дорожного движения, снижение количества аварий и повышение ответственности водителей.