Как живет украинский Чернобыль в условиях российской оккупации

Российские оккупанты открыто и бессовестно грабят украинский город Чернобыль.
Об этом сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.
"Весточка из Чернобыля. Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен. Света в Чернобыле нет. Всего в городе осталось около 300 человек", - рассказал он.
Об этом сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.
"Весточка из Чернобыля. Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен. Света в Чернобыле нет. Всего в городе осталось около 300 человек", - рассказал он.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии