Как выглядят новогодние елки разных городов Украины

24 декабря заработал сайт , на котором можно осмотреть рождественские елки разных городов Украины с высоты птичьего полета. Пилоты дронов сняли новогодних красавиц Киева, Львова, Одессы, Харькова, Черкасс и еще более 20 городов Украины, чтобы создать объемное изображение каждого праздничного дерева.
На сайте проекта ЛУН Город каждую елку можно покрутить и рассмотреть с разных сторон, увидеть праздничную иллюминацию и украшенную территорию вокруг. Это стало возможным благодаря запатентованной технологии Аэрооблит-360 от ЛУН.
«Второй год мы запускаем проект аэрооблетов рождественских елок по запатентованной технологии ЛУН. В 2020 году мы реализовали его впервые, за невероятно короткий срок – 10 дней. И получили просто колоссальный фидбек от людей, голосовавших за елки в своих городах. Охват более 1 миллиона! Поэтому в этом году мы снова запустили дроны, чтобы облететь десятки украинских городов. И наконец-то мы презентуем готовый продукт», – рассказал Денис Цыганок, автор идеи, соучредитель ЛУН.
Все пользователи могут проголосовать за понравившуюся елку.
На сайте проекта ЛУН Город каждую елку можно покрутить и рассмотреть с разных сторон, увидеть праздничную иллюминацию и украшенную территорию вокруг. Это стало возможным благодаря запатентованной технологии Аэрооблит-360 от ЛУН.
«Второй год мы запускаем проект аэрооблетов рождественских елок по запатентованной технологии ЛУН. В 2020 году мы реализовали его впервые, за невероятно короткий срок – 10 дней. И получили просто колоссальный фидбек от людей, голосовавших за елки в своих городах. Охват более 1 миллиона! Поэтому в этом году мы снова запустили дроны, чтобы облететь десятки украинских городов. И наконец-то мы презентуем готовый продукт», – рассказал Денис Цыганок, автор идеи, соучредитель ЛУН.
Все пользователи могут проголосовать за понравившуюся елку.
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