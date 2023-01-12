Как выглядит Соледар и Бахмут сейчас со спутника

07:54 12 января Киев, Украина

Аэрокосмическая компания Maxar вечером 11 января, опубликовала спутниковые снимки городов Соледар и Бахмут Донецкой области, которые находятся под постоянным ударом оккупантов.

Судя по снимкам, в Соледаре полностью уничтожены жилые дома и школы.

В Бахмуте вдоль дорог и на полях - тысячи воронок под снарядами.

Для сравнения Maxar опубликовала также снимки этих местностей, сделанные в августе 2022 года.