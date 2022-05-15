Как выглядит похудевшая на 25 кг солистка группы KAZKA

14:25 11 августа Киев, Украина

В последнее время на эстраде появилось много современных исполнительниц с пышными формами тела. Одна из них - солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась в эфире программы Маши Ефросининой историей о том, как похудела на 25 килограмм.

Когда исполнительнице было 23 года, она переехала из Харькова в Одессу, где провела два года. В родном Харькове Александра училась на юриста, но не хотела связывать свою жизнь с этой профессией.

Спустя некоторое время к Зарицкой в Одессу приехал отец и был шокирован тем, как выглядит его дочь.

"Папа был в шоке. Они приезжали на квартиру, в которой я жила, и папа всегда такой: "Боже, Саша, ты здесь живешь? Боже, бедная моя. На тебе чайник, на тебе какую-то мультиварку". Мы почти там не ели. Кстати, я там очень похудела. Килограммов на 25, наверное. Потому что очень много гуляли, мы с утра до ночи тусовались везде", - рассказала звезда.

Напомним, недавно Александра стала участницей шоу Танцы со звездами.