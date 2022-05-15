Как выглядит похудевшая на 25 кг солистка группы KAZKA

В последнее время на эстраде появилось много современных исполнительниц с пышными формами тела. Одна из них - солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась в эфире программы Маши Ефросининой историей о том, как похудела на 25 килограмм.
Когда исполнительнице было 23 года, она переехала из Харькова в Одессу, где провела два года. В родном Харькове Александра училась на юриста, но не хотела связывать свою жизнь с этой профессией.
Спустя некоторое время к Зарицкой в Одессу приехал отец и был шокирован тем, как выглядит его дочь.
Напомним, недавно Александра стала участницей шоу Танцы со звездами.
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