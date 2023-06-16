Как война отражается на беременных украинках и новорожденных детях - NYT

09:44 03 июня Киев, Украина

По данным украинских медиков, условия постоянного стресса и войны отрицательно влияют на здоровье любого человека, а особенно уязвимыми являются беременные женщины. В частности, врачи заявляют об увеличении количества преждевременных родов в стране. Об этом пишет New York Times со ссылкой на наблюдения медиков Украины.

Они отмечают, что в будущем проблемы со здоровьем могут иметь и новорожденные.

"Появившиеся раньше срока дети более склонны к развитию респираторных, неврологических и пищеварительных осложнений. Родившиеся очень преждевременно могут иметь серьезные проблемы с физическим и психическим здоровьем", - пишется в материале.

Врачи рассказали журналистам, что течение беременностей среди украинок стало тяжелее, а количество кесарева сечения возросло примерно на 5%.

На оккупированных территориях беременные женщины лишены возможности получать необходимую медицинскую помощь. Созданные рф трудности представляют опасность жизни и здоровью рожениц и новорожденных, смертность среди которых на временно оккупированной территории увеличилась более чем втрое по сравнению с аналогичными показателями к началу российской военной агрессии.