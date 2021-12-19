Как в Украине соблюдают новый закон президента о запрете пластиковых пакетов

С сегодняшнего дня, с 10 декабря, начал действовать закон об ограничении использования пластиковых пакетов. Бесплатное распространение пластиковых пакетов в магазинах запрещено.
Издание ASPI news проверило, как киевские супермаркеты придерживаются этой нормы.
О том, что в Украине законодательно запретили распространение пластиковых пакетов знают не все граждане. В одном из столичных супермаркетов молодой человек в кассе решил, что это инициатива администрации магазина. «Лучше бы добавили эти копейки в стоимость товаров, чем позориться», – возмутился он. После того, как ему объяснили, что вскоре пластиковые пакеты вообще исчезнут с прилавков магазинов, вздохнул: «Если придумают альтернативу, то я не против. Ведь наше государство любит ограничить в чем-то, и не предложить ничего вместо этого».
Вместе с тем в другом супермаркете объявление разместили на каждом шагу: около рулонов с пакетами, возле касс и на прилавках. Покупателей предупредили – стоимость маленького пакета составляет 0,10 грн., большого – 0,50 грн.
В меньшем супермаркете новые правила пока нарушают. Менеджер говорит, что еще не успели пробить стоимость пакетов, хотя о том, что закон уже вступил в силу, здесь знают. Утром 10 декабря воспользоваться пластиковыми пакетами здесь можно было бесплатно. В случае если бы контролирующие органы зафиксировали нарушения, заведению пришлось бы уплатить штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн. А за повторное нарушение – от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн.
Издание ASPI news проверило, как киевские супермаркеты придерживаются этой нормы.
О том, что в Украине законодательно запретили распространение пластиковых пакетов знают не все граждане. В одном из столичных супермаркетов молодой человек в кассе решил, что это инициатива администрации магазина. «Лучше бы добавили эти копейки в стоимость товаров, чем позориться», – возмутился он. После того, как ему объяснили, что вскоре пластиковые пакеты вообще исчезнут с прилавков магазинов, вздохнул: «Если придумают альтернативу, то я не против. Ведь наше государство любит ограничить в чем-то, и не предложить ничего вместо этого».
Вместе с тем в другом супермаркете объявление разместили на каждом шагу: около рулонов с пакетами, возле касс и на прилавках. Покупателей предупредили – стоимость маленького пакета составляет 0,10 грн., большого – 0,50 грн.
В меньшем супермаркете новые правила пока нарушают. Менеджер говорит, что еще не успели пробить стоимость пакетов, хотя о том, что закон уже вступил в силу, здесь знают. Утром 10 декабря воспользоваться пластиковыми пакетами здесь можно было бесплатно. В случае если бы контролирующие органы зафиксировали нарушения, заведению пришлось бы уплатить штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн. А за повторное нарушение – от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн.
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