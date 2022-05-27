Как украинцы, жившие за границей, оценивают жизнь в Украине – соцопрос

19:52 27 мая Киев, Украина

Уже третий месяц более 6 миллионов украинцев спасаются от войны в других странах. Они имели возможность оценить жизнь за рубежом, преимущественно в Европе и Украине.





Также украинцы лучше оценили дома менталитет и уклад жизни, людей и взаимоотношения, размер коммунальных тарифов и возможности Платформа Gradus Research опросила украинцев, живших за границей, как они оценивают свою жизнь дома. Наиболее опрошенным нравится украинский график работы магазинов, соотношение цена-качество в сфере красоты и диджитализация коммерческих, государственных и финансовых услуг.Также украинцы лучше оценили дома менталитет и уклад жизни, людей и взаимоотношения, размер коммунальных тарифов и возможности

собственного развития.

За границей украинцам больше, чем в Украине, нравится обустройство городов, соблюдение закона и порядка, размер заработной платы, сортировка мусора и создание условий для людей с инвалидностью.