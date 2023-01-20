Как украинцы относятся к отключениям света - результаты опроса

07:53 20 января Киев, Украина





Обоснованность отключений света (когда одним потребителям отключают чаще, другим – реже) оценивали по шкале от 0 до 10, где «0» означает «полное отсутствие справедливости», а «10» – «совершенно справедливо». Согласно опросу, средняя оценка составила 6,1 балла. От 0 до 3 баллов оценили 17% опрошенных, а от 7 до 10 – 44% респондентов.



В последние три месяца отключения электроэнергии происходили в основном свыше одного раза в день, отметили в опросе. 14% сказали, что у них выключают свет один раз в день, 7% – один раз в неделю, 2% – реже, чем раз в неделю, в 0,5% – раз в месяц. , в 1% – никогда или почти никогда. Большинство украинцев считают отключение света, из-за террористических атак россии, справедливым, свидетельствует опрос Центра Разумкова.Обоснованность отключений света (когда одним потребителям отключают чаще, другим – реже) оценивали по шкале от 0 до 10, где «0» означает «полное отсутствие справедливости», а «10» – «совершенно справедливо». Согласно опросу, средняя оценка составила 6,1 балла. От 0 до 3 баллов оценили 17% опрошенных, а от 7 до 10 – 44% респондентов.В последние три месяца отключения электроэнергии происходили в основном свыше одного раза в день, отметили в опросе. 14% сказали, что у них выключают свет один раз в день, 7% – один раз в неделю, 2% – реже, чем раз в неделю, в 0,5% – раз в месяц. , в 1% – никогда или почти никогда.

Что касается продолжительности отключений, то у трети респондентов (33,5%) электроснабжения не было от 5 до 9 часов, у 26% – от 2 до 4 часов, у 17% – от 10 до 14 часов, у 7% – от 15 до 19 часов.

Пятая часть опрошенных (19%) сказали, что отключения света сильно влияют на их повседневную жизнь, четверть отметили, что «достаточно сильно влияют», а еще треть (35%) ответили, что влияют умеренно. О самом большом влиянии говорят жители крупных городов (100 тысяч и более жителей).

Действия энергетиков по ликвидации последствий ударов россии респонденты оценивают 6,6 балла по десятибалльной шкале (0 – крайне недовольны, а 10 – очень довольны). В целом удовлетворены более половины (77%), а 14% не удовлетворены.

Кроме того, большинство (56%) сказали, что хотели бы воспользоваться возможностью обмена ламп накаливания на светодиодные. В то же время треть (32%) ответили, что у них и сейчас нет ламп накаливания.

Опрос проводился методом face-to-face с 21 декабря по 3 января среди более двух тысяч совершеннолетних респондентов на территории Украины за исключением тех, где ведутся боевые действия.