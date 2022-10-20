Как украинцам за границей оформить дистанционно инвалидность - Минздрав

10:24 20 октября Киев, Украина

В случае необходимости украинцы, находящиеся за границей, могут оформить инвалидность дистанционно.



Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



Чтобы оформить инвалидность, нужно иметь в руках медицинские документы и обследования. Их нужно отправить на украинский язык семейному или лечащему врачу в Украину, чтобы оформить направление МСЭК (форма 088/о).



Врачебно-консультативная комиссия рассмотрит пакет документов и при наличии признаков инвалидности направит их на медико-социальную экспертную комиссию для проведения экспертизы и установления инвалидности.



Если для установления инвалидности человек не может прибыть на осмотр в МСЭК, комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно.



Экспертиза проводится по направлению врачебно-консультативной комиссии независимо от места регистрации, проживания или пребывания граждан.



Для тех, кто находится за границей и кому необходимо восстановить справку об инвалидности и повторно пройти МСЭК, Кабмин продлил срок действия инвалидности на период военного положения на территории Украины и на 6 месяцев после прекращения или отмены.