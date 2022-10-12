Как украинцам лучше подготовиться к грядущей зиме

18:50 12 октября Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль проконсультировал украинцев как лучше подготовиться к предстоящей зиме.

"Мы все должны быть готовы к временным перебоям с электроэнергией. Это военная действительность. Там, где это необходимо, во избежание перегрузки энергетических сетей выключают свет по графику", - сказал он на заседании правительства в среду, 12 октября.

Он предупредил, что отопительный сезон будет тяжелым.

"Не будем украшать действительность – эта зима будет тяжелой. Поэтому еще раз призываем всех тщательно готовиться к зиме. Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло" , - советует премьер.

Глава правительства заверил, что Украина накопила достаточное количество энергоресурсов, подготовила сети, закупила дополнительное оборудование, обеспечивает ремонт поврежденной инфраструктуры.

"Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации в случае невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры", - рассказал Шмыгаль.

Премьер призывал экономить газ и уголь после включения отопления.