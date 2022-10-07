Как спастись от атаки дронов-камикадзе

14:16 07 октября Киев, Украина

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал справку о том, как спастись от атаки беспилотников Shahed-136 иранского производства, используемых российской армией.

«Эти дроны громкие. Когда приближаются, в воздухе хорошо слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы», – отметили в центре.

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе