Как спастись от атаки дронов-камикадзе

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал справку о том, как спастись от атаки беспилотников Shahed-136 иранского производства, используемых российской армией.
Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе
- Услышали звук двигателя где-то рядом – оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
- Найдите укрытие и переждите атаку.
- Если укрытие далеко, соблюдайте правила двух стен, которые должны отделять вас от опасности. Можно укрыться в подвалах или цокольных этажах домов, подземных паркингах и переходах.
- Если вы попали под обстрел на улице, найдите любое выступление, углубление в земле или канаву. Укрытием на улице также может стать бетонная мусорная урна или ступеньки.
- Ложитесь на землю и закройте голову руками. Примите позу эмбриона, развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками и откройте рот.
- Если нашли помещение, выбирайте место в углу и недалеко от выхода, чтобы мгновенно покинуть дом в случае попадания снаряда. Оставайтесь в укрытии минимум 10 минут после завершения обстрела, ведь существует угроза его восстановления.
- Не оставайтесь в транспорте при обстреле. Выйдите и отбегите подальше от дороги. И там найдите возможное укрытие.
- Укрываться в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций также опасно. Старайтесь не прятаться за автомобилями или киосками: они часто становятся мишенями.
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