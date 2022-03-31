Как сообщить ВСУ о месторасположении врага – рекомендации от Министерства цифровой трансформации Украины

Если вы заметили оккупантов из вашего окна, укрытия или где-нибудь на горизонте, не публикуйте эти кадры в интернете. Сообщите сразу ВСУ через чатбот в Telegram👉
https://t.me/evorog_bot
Главные советы, как правильно сделать следующие кадры:
1️⃣ Если вы делаете фото или видео, попробуйте позаботиться о том, чтобы фокус камеры был на враге, а не на других объектах.
2️⃣ Снимайте видео до 1 минуты или делайте 3–4 фото. Ведь длинные видео занимает много времени на анализ. Если вы уже сняли длинное видео, то обрежьте его в видеоредакторе, оставив лишь наиболее информативный фрагмент.
3️⃣ Отправляйте только материалы, снятые самостоятельно, не используйте чужие фото, даже если вы взяли их из чатов, которым доверяете.
Прежде чем получить телефон и начать снимать, убедитесь, что вам ничего не угрожает. Безопасность – превыше всего.
И помните, каждый ваш кадр в чатбот естьВраг — минус один оккупант или вражеская техника.
https://t.me/evorog_bot
Главные советы, как правильно сделать следующие кадры:
1️⃣ Если вы делаете фото или видео, попробуйте позаботиться о том, чтобы фокус камеры был на враге, а не на других объектах.
2️⃣ Снимайте видео до 1 минуты или делайте 3–4 фото. Ведь длинные видео занимает много времени на анализ. Если вы уже сняли длинное видео, то обрежьте его в видеоредакторе, оставив лишь наиболее информативный фрагмент.
3️⃣ Отправляйте только материалы, снятые самостоятельно, не используйте чужие фото, даже если вы взяли их из чатов, которым доверяете.
Прежде чем получить телефон и начать снимать, убедитесь, что вам ничего не угрожает. Безопасность – превыше всего.
И помните, каждый ваш кадр в чатбот естьВраг — минус один оккупант или вражеская техника.
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