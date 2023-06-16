Как сэкономить деньги на оплате за свет, используя ночной тариф

11:19 03 июня Киев, Украина

Пожалуй, нет ни одной украинской семьи, в который бы не обсуждали подорожание электроэнергии. Но не стоит забывать, что всегда есть реальная возможность сэкономить с помощью так называемого ночного тарифа, который ниже обычного.

Как вырос тариф на свет

На этой неделе Кабинет министров поднял цены на электроэнергию для населения. Стоимость киловатт-часа определена на уровне 2,64 гривны.

До этого действовала следующая схема:

  • 1,44 гривен за кВт-ч при потреблении менее 250 кВт-ч в месяц
  • 1,68 гривен за кВт-ч при потреблении более 250 кВт-ч в месяц

С 1 июня больше не действует дифференциация цен в зависимости от объема.

Ночной тариф остается

Министр энергетики Герман Галущенко, объявляя о подорожании электроэнергии, заверил, что ночной тариф остается. Он действует в период с 23:00 до 07:00 и оплачивается по ставке вдвое ниже. То есть:

  • с 23:00 до 07:00 - 1,32 грн/кВт-ч
  • с 07:00 до 23:00 - 2,64 грн/кВт-ч

Это дает возможность сэкономить на оплате. Например, если семья потребляет 400 кВт-ч электроэнергии в месяц, то с 1 июня будет сумма чуть более 1050 гривен.

Если половина из этого объема переносится на ночь, то при наличии двузонного счетчика нужно будет заплатить около 790 гривен. А это экономия порядка 260 гривен в месяц.

Добиться такой экономии можно, если включать энергозатратные приборы в ночное время. Но особенно ночной тариф выгоден тем, у кого электрическое отопление. Объемы потребления здесь зависят от отапливаемой площади, но в среднем по Украине такие семьи используют до 1000 кВт-ч в месяц.

Как сместить потребление на ночь, не ограничивая себя в комфорте?

На ночное время можно перенести работу обогревателя, бойлера, стиральной и посудомоечной машины, хлебопечки, мультиварки и так далее.

Как правило, на современной технике есть функция отложенного старта. С ее помощью приборы можно настроить на автоматический запуск после 23:00.

Кроме того, существуют так называемые "умные розетки". Они позволяют автоматически включать и выключать приборы в нужное время. Все что для этого надо - подключить к ним розетку и настроить соответствующие часы работы.

Учет ночного тарифа возможен только при наличии двузонного счетчика.

Что нужно для ночного тарифа

Учет такого тарифа возможен только при наличии двузонного счетчика. Его можно приобрести самостоятельно или у своего оператора сетей при заказе услуг по замене счетчика.

В среднем его стоимость находится в диапазоне 1500-3000 гривен. Отсюда следует вывод, что окупаемость занимает около года. Если вы потребляете до 100 кВт-ч в месяц, то срок окупаемости составит 2 года.

Кроме того, необходимо заключить двухтарифный договор с поставщиком электроэнергии.

Для этого нужно:

  • подать заявление в облэнерго или в его структурное подразделение на установку двузонного счетчика (при себе иметь паспорт, ИНН и договор с поставщиком)
  • получить новый договор и счет
  • оплатить установку счетчика
  • отнести счетчик для параметризации (программирования). Через несколько дней выдадут соответствующий акт
  • в течение 14 дней представитель поставщика заменит счетчик

Трехзоннный счетчик еще лучше?

Трехзонный тариф предусматривает следующие ставки:

  • с 23:00 до 07:00 применяется коэффициент 0,4
  • утренний и вечерний пики - с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 - коэффициент 1,5
  • полупики - с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 - коэффициент 1

То есть за 5 пиковых часов придется заплатить уже по ставке не 2,64 гривен за кВт-ч, а 3,96 гривен.

Таким образом для бытовых потребителей эта система не очень выгодна, поскольку обычно в такое время люди находятся дома, готовят еду до или после работы, а также смотрят телевизор, стирают или убирают пылесосом.

Отметим, тарифы на свет для населения были повышены в связи с подготовкой энергосистемы к осенне-зимнему периоду и дорогостоящими ремонтами после российских атака.