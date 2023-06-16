Как сэкономить деньги на оплате за свет, используя ночной тариф

Пожалуй, нет ни одной украинской семьи, в который бы не обсуждали подорожание электроэнергии. Но не стоит забывать, что всегда есть реальная возможность сэкономить с помощью так называемого ночного тарифа, который ниже обычного.

Как вырос тариф на свет

На этой неделе Кабинет министров поднял цены на электроэнергию для населения. Стоимость киловатт-часа определена на уровне 2,64 гривны.

До этого действовала следующая схема:

1,44 гривен за кВт-ч при потреблении менее 250 кВт-ч в месяц

1,68 гривен за кВт-ч при потреблении более 250 кВт-ч в месяц

С 1 июня больше не действует дифференциация цен в зависимости от объема.

Ночной тариф остается

Министр энергетики Герман Галущенко, объявляя о подорожании электроэнергии, заверил, что ночной тариф остается. Он действует в период с 23:00 до 07:00 и оплачивается по ставке вдвое ниже. То есть:

с 23:00 до 07:00 - 1,32 грн/кВт-ч

с 07:00 до 23:00 - 2,64 грн/кВт-ч

Это дает возможность сэкономить на оплате. Например, если семья потребляет 400 кВт-ч электроэнергии в месяц, то с 1 июня будет сумма чуть более 1050 гривен.

Если половина из этого объема переносится на ночь, то при наличии двузонного счетчика нужно будет заплатить около 790 гривен. А это экономия порядка 260 гривен в месяц.

Добиться такой экономии можно, если включать энергозатратные приборы в ночное время. Но особенно ночной тариф выгоден тем, у кого электрическое отопление. Объемы потребления здесь зависят от отапливаемой площади, но в среднем по Украине такие семьи используют до 1000 кВт-ч в месяц.

Как сместить потребление на ночь, не ограничивая себя в комфорте?

На ночное время можно перенести работу обогревателя, бойлера, стиральной и посудомоечной машины, хлебопечки, мультиварки и так далее.

Как правило, на современной технике есть функция отложенного старта. С ее помощью приборы можно настроить на автоматический запуск после 23:00.

Кроме того, существуют так называемые "умные розетки". Они позволяют автоматически включать и выключать приборы в нужное время. Все что для этого надо - подключить к ним розетку и настроить соответствующие часы работы.

Что нужно для ночного тарифа

Учет такого тарифа возможен только при наличии двузонного счетчика. Его можно приобрести самостоятельно или у своего оператора сетей при заказе услуг по замене счетчика.

В среднем его стоимость находится в диапазоне 1500-3000 гривен. Отсюда следует вывод, что окупаемость занимает около года. Если вы потребляете до 100 кВт-ч в месяц, то срок окупаемости составит 2 года.

Кроме того, необходимо заключить двухтарифный договор с поставщиком электроэнергии.

Для этого нужно:

подать заявление в облэнерго или в его структурное подразделение на установку двузонного счетчика (при себе иметь паспорт, ИНН и договор с поставщиком)

получить новый договор и счет

оплатить установку счетчика

отнести счетчик для параметризации (программирования). Через несколько дней выдадут соответствующий акт

в течение 14 дней представитель поставщика заменит счетчик

Трехзоннный счетчик еще лучше?

Трехзонный тариф предусматривает следующие ставки:

с 23:00 до 07:00 применяется коэффициент 0,4

утренний и вечерний пики - с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 - коэффициент 1,5

полупики - с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 - коэффициент 1

То есть за 5 пиковых часов придется заплатить уже по ставке не 2,64 гривен за кВт-ч, а 3,96 гривен.

Таким образом для бытовых потребителей эта система не очень выгодна, поскольку обычно в такое время люди находятся дома, готовят еду до или после работы, а также смотрят телевизор, стирают или убирают пылесосом.

Отметим, тарифы на свет для населения были повышены в связи с подготовкой энергосистемы к осенне-зимнему периоду и дорогостоящими ремонтами после российских атака.