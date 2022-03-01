Как россияне относятся к войне с Украиной: социологические исследования

14:48 01 Март Киев, Украина

Утвержденная российским президентом военная спецоперация в Украине по оказанию помощи т.н. ДНР и ЛНР вышла из-под контроля, пишет политолог Николай Лимаренко. Военные предпринимают попытки захвата украинских городов.

Центр Карнеги провел исследования в российском информационном пространстве и пришел к выводу о том, что власти страны длительное время “продавали войну” с помощью пропаганды.

Сообщается, что людям создавали героические образы участников войн, акцентировали внимание на агрессивной политике США и об угрозе НАТО.

“Немаловажно и то, что пропагандисты “обезопасили” войну, транслируя информацию о том, что в рядах российской армии нет потерь или они незначительные”, - сообщают социологи центра.

“Несмотря на глобальную милитаризацию населения и пропаганду о “войне без потерь”, россияне не хотят “большой”, “настоящей” войны. Так как на войне любая сторона всегда преуменьшает потери и преувеличивает победы, информация от Министерства обороны Российской Федерации, что “Россия не несет потерь” может оказаться недостоверноЙ, - приходит к выводу Николай Лимаренко.

Он также сообщает о том, что виртуализация войны по телевизору, также способствовала искаженному восприятию россиян о реальности происходящего. В доказательство своей точки зрения политолог приводит выводы исследователей центра Карнеги.

“Мифология войны складывается из трех ключевых элементов: военные операции, проводимые Россией, являются а) справедливыми, б) оборонительными, в) победоносными и триумфальными, г) превентивными. Все военные кампании, которые ведет сегодняшняя власть, - это, в изображении массовой пропаганды, прямые наследники Великой Отечественной, что снижает возможности критического осмысления происходящего, и превращает любую критику войны в своем роде аморальный акт. Наконец, война стала частью торговли угрозами, позволяющей мобилизовать граждан на поддержку власти”, - сообщают исследователи Московского центра Карнеги.

“Таким образом, любая война (квазивойна) превращается для народа в рутину. Благодаря милитаризации россиян, сохраняется и высокий уровень поддержки к власти Владимира Путина”, - заключает Лимаренко.

В качестве доказательств он приводит результаты исследований «Левада-Центра», согласно которым “63% населения поддерживают действия президента и оправдывают ухудшение жизни в стране из-за негативного влияния Запада, среди россиян в возрасте от 55 лет - 61% считает, что инициатором агрессии на Украине стало НАТО, в то время как среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет поддерживают эту информацию всего лишь 24 %, среди самого младшего поколения, 20% россиян полагают, что агрессию спровоцировала Украина”.