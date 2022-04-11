Как россия вернула практику концлагерей в 21 веке

Нас ужасали истории об узниках концлагерей, которые мы учили из истории, читали в книгах и видели в фильмах. Мир говорил «Никогда снова». Мир не верил, что такое может произойти снова в XXI веке. Однако сейчас в 2022 году история повторяется.
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Мы уже не говорим «Никогда снова», потому что знаем о существовании концлагеря «Изоляция» в оккупированном Россией Донецке. Знаем, что в российской Пензе существуют концлагеря, где содержатся около 100 тысяч депортированных украинцев.
Сегодня эта дата приобрела другое значение. Сможет ли мир снова побороть фашизм, имеющий русское лицо?
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Мы уже не говорим «Никогда снова», потому что знаем о существовании концлагеря «Изоляция» в оккупированном Россией Донецке. Знаем, что в российской Пензе существуют концлагеря, где содержатся около 100 тысяч депортированных украинцев.
Сегодня эта дата приобрела другое значение. Сможет ли мир снова побороть фашизм, имеющий русское лицо?
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