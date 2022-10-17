Как распознать и спастись от дронов-камикадзе

В МВД призвали украинцев самостоятельно не сбивать беспилотники.

"Хочу обратиться к горожанам, к тем, кто владеет оружием. Из пистолета, из карабина не стоит стрелять (по дронам, — ред.) среди многоэтажных домов. Это может привести к травмированию, к беде большей, чем возможность сбить дроны", — отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.