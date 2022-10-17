Как распознать и спастись от дронов-камикадзе

Дроны-камикадзе иранского производства, используемые российской армией для атак на украинские города, несут примерно 40 килограммов взрывчатки и летают со скоростью в среднем 180 км/ч. Они влекут за собой мощную взрывную волну и большое количество мелких обломков. Поскольку такие БПЛА летают на малой высоте до 5 км, поэтому его сложно обнаружить силами ПВО.
Распознать приближение дрона Shahed-136 можно по характерному звуку во время полета – когда они приближаются, их мотор издает громкий звук, похожий на работу бензопилы или работу двигателя мопеда.
Характерной визуальной особенностью таких беспилотников в воздухе его треугольная форма. Shahed-136 не может самостоятельно находить цели, поэтому в большинстве своем российские военные запускают дроны в сторону больших немобильных целей.
Что делать, когда россия запускает иранские дроны
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины дали советы, как уберечься от дронов-камикадзе:
Распознать приближение дрона Shahed-136 можно по характерному звуку во время полета – когда они приближаются, их мотор издает громкий звук, похожий на работу бензопилы или работу двигателя мопеда.
Характерной визуальной особенностью таких беспилотников в воздухе его треугольная форма. Shahed-136 не может самостоятельно находить цели, поэтому в большинстве своем российские военные запускают дроны в сторону больших немобильных целей.
Что делать, когда россия запускает иранские дроны
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины дали советы, как уберечься от дронов-камикадзе:
- слышите звук двигателя рядом - немедленно направляйтесь к укрытию и оставайтесь там, пока не минует опасность;
- выбирайте места как можно дальше от военных и стратегических объектов, административных учреждений;
- когда нет возможности укрыться, соблюдайте правила "двух стен", которые должны отделять вас от опасности;
- не оставайтесь в транспорте, выйдите и отбегите подальше от дороги, и там найдите возможное укрытие;
- не прячьтесь в подъездах, под арками на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т.д.
В МВД призвали украинцев самостоятельно не сбивать беспилотники.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также призвал украинцев не сбивать иранские дроны-камикадзе самостоятельно.
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