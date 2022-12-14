Как распознать дроны-камикадзе и что делать в случае их атаки - МВД

09:31 14 декабря Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе



Сообщается, что двигатель БПЛА громкий и похож на работу двигателя мопеда или бензопилы. Дрон-камикадзе летает на малой высоте (до 4 километров) и малозаметен радарами.



В случае угрозы атаки дронов, надо следовать следующим рекомендациям: Правоохранители опубликовали советы, как распознать дроны-камикадзе "Shahed-136" и "Герань-2" и как должны действовать мирные жители в случае их атаки.Об этом сообщили в пресс-службе МВД Сообщается, что двигатель БПЛА громкий и похож на работу двигателя мопеда или бензопилы. Дрон-камикадзе летает на малой высоте (до 4 километров) и малозаметен радарами.В случае угрозы атаки дронов, надо следовать следующим рекомендациям:

Старайтесь попасть в специальные укрытия;

Пользуйтесь подвалами, цокольными этажами домов, подземными паркингами;

Держитесь подальше от админзданий, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций;

Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен". Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестницах, не оставайтесь в автотранспорте;

О перемещении БПЛА, или о месте их падения сообщайте по номеру 102. Не приближайтесь к дрону, не трогайте обломки.