Как работает столичное метро

Киевский метрополитен работает в режиме перевозок. Об этом сообщила пресс-служба «Киевского метрополитена» подземки в понедельник утром.
Движение красной линии организовано от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".
Синей линией поезда курсируют: ст. «Героев Днепра» – ст. «Теремки». Без остановки на станциях: «Площадь Независимости», «Площадь Льва Толстого».
Зеленая линия работает от ст. «Сырец» к ст. «Выдубичи. Без остановки: Дворец спорта, Кловская, Золотые ворота.
Также работает участок «Славутич»-«Красный хутор».
Примерный интервал движения 40 минут.
«Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться при необходимости» – отметили в пресс-службе.
Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие, говорится в сообщении.
Движение красной линии организовано от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".
Синей линией поезда курсируют: ст. «Героев Днепра» – ст. «Теремки». Без остановки на станциях: «Площадь Независимости», «Площадь Льва Толстого».
Зеленая линия работает от ст. «Сырец» к ст. «Выдубичи. Без остановки: Дворец спорта, Кловская, Золотые ворота.
Также работает участок «Славутич»-«Красный хутор».
Примерный интервал движения 40 минут.
«Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться при необходимости» – отметили в пресс-службе.
Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие, говорится в сообщении.
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